Прямой эфир

Пенсионеру простили долг за случайную подписку на эротический канал

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Оренбургской области пенсионер получил крупный счет от провайдера на оплату телевидения из-за случайного подключения к эротическому и спортивному каналам.

Пусть меня переучат: предпенсионеры собрались в веб-дизайнеры и повара
В этом году пожилые люди чаще предпочитали освоить новую профессию, чем повысить квалификацию по старой

В октябре прошлого года житель села Карагузино Саракташского района заключил с провайдером договор на оказание пакета услуг, который включал в себя интерактивное телевидение. Однако позднее мужчина самостоятельно подключил дополнительный пакет «Взрослый» с каналами эротического содержания, а также два спортивных пакета.

«При этом пенсионер, по всей видимости, не принял во внимание значительно возросшую стоимость услуг. Стоимость покупки при подключении дополнительных каналов отображается на экране телевизора. Нажимая кнопку «купить», абонент соглашается с условиями оказания услуги. Подтверждение о подключенных сервисах клиент получает в том числе по телефону», — рассказали «РИА Новости» в компании «Ростелеком» в среду, 4 марта.

10 января мужчина обратился в офис компании с намерением расторгнуть договор. На этот момент сумма долга превышала 6 тыс. рублей.

«Учитывая возраст клиента и сложности, которые у него возникли при пользовании цифровым телевидением, компания пошла абоненту навстречу и кратно уменьшила сумму долга за оказанные услуги», — рассказали в компании.

Руководитель оренбургского филиала лично встретился с пенсионером и обменялся с ним телефонными номерами, чтобы мужчина мог напрямую обратиться к руководству, если возникнут проблемы.

В феврале сообщалось, что 62-летняя пенсионерка решила заработать на бирже и в итоге лишилась 4,3 млн рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Власти Украины исправили квитанции женщине после скандала с собакой
Пенсионерам Дальнего Востока могут оплатить проезд к месту отдыха

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020