В Грузии из-за лавины погибли три итальянских туриста

Три итальянских туриста погибли в Местийском муниципалитете Грузии после схода лавины. Об этом в среду, 4 марта, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на государственную компанию развития горных курортов.

По ее данным, группа туристов-лыжников из Италии оказалась в запретной зоне в районе вершины Тетнульд. Под лавину попали шесть человек, один получил множественные переломы, двое не пострадали, а троих обнаружили мертвыми.

16 февраля спасатели в Грузии обнаружили тело россиянки, попавшей под лавину на горнолыжном курорте Гудаури. О начале поисков сообщалось ранее, 15 февраля. Отмечалось, что лавина сошла в этот же день на трассу Коби-Гудаури. Как заявили в службе чрезвычайных ситуаций, группа из четырех туристов разбила лагерь в запретной зоне. Трое лыжников были спасены и доставлены в безопасное место.