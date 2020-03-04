Прямой эфир

В Грузии из-за лавины погибли три итальянских туриста

0
Фото: РИА Новости/Денис Абрамов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Три итальянских туриста погибли в Местийском муниципалитете Грузии после схода лавины. Об этом в среду, 4 марта, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на государственную компанию развития горных курортов.

По ее данным, группа туристов-лыжников из Италии оказалась в запретной зоне в районе вершины Тетнульд. Под лавину попали шесть человек, один получил множественные переломы, двое не пострадали, а троих обнаружили мертвыми.

16 февраля спасатели в Грузии обнаружили тело россиянки, попавшей под лавину на горнолыжном курорте Гудаури. О начале поисков сообщалось ранее, 15 февраля. Отмечалось, что лавина сошла в этот же день на трассу Коби-Гудаури. Как заявили в службе чрезвычайных ситуаций, группа из четырех туристов разбила лагерь в запретной зоне. Трое лыжников были спасены и доставлены в безопасное место.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Попавший в Грузии под лавину украинский турист найден мертвым
Число жертв схода лавин на востоке Турции возросло до 41

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020