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Владельцы садовых участков получили матпомощь в Хабаровском крае

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Владельцы дачных и садовых участков, пострадавшие от паводка 2019 года, получили материальную помощь. Размер выплаты составил 10 тыс. рублей.

По данным министерства социальной защиты, выплаты получают заявители, чьи участки пострадали на территории Хабаровского края и соседней Еврейской автономной области. Согласно уточненным спискам, получателями матпомощи станут почти 6,2 тыс. человек. Всего поступило чуть более 5,2 тыс. заявлений, у остальных владельцев участков есть время до 31 марта. Об этом сообщает ИА AmurMedia.

Выплата полагается владельцам земель, находящихся в границах муниципалитетов, на территории которых был введен режим ЧС. При этом матпомощь не полагается тем собственникам, которые приобрели участок после объявления чрезвычайной ситуации 29 июля 2019 года.

От переувлажнения почвы и паводка урожай пострадал на площади 24 тыс. га.

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