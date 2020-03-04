Прямой эфир
Сюжет:

Террористы в Идлибе отравились химоружием при попытке провокации

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Террористы отравились при попытке провести химическую атаку в районе Саракиба в сирийской провинции Идлиб. Об этом в среду, 4 марта, сообщили представители российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии.

Взяли без сбоя: порядок в сирийском Саракибе обеспечит наша военная полиция
Под охрану также возьмут две стратегические трассы

«3 марта 2020 года в ходе ответных действий подразделений сирийских правительственных войск против террористов группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (террористическая организация, запрещенная в РФ. — Ред.) в восточной части зоны деэскалации Идлиб получены неопровержимые доказательства неудавшейся провокации с использованием химического оружия», — приводит телеканал RT сообщение Центра примирения.

Группа террористов попыталась взорвать емкости, которые были наполнены отравляющими веществами, 2 марта. В результате не удавшейся химической атаки ее организаторы сами получили сильные отравления, так как не имели необходимого опыта и нарушили герметичность одной из емкостей.

В районе города Саракиба, который был отбит сирийской армией, проходят столкновения военных с вооруженной оппозицией и протурецкими боевиками. 20 февраля повстанцы смогли прорвать оборону войск неподалеку от селения Найраб и заняли его. По мнению сирийских источников, контроль над ним является условным из-за действий российской авиации.

В январе-феврале сирийская армия смогла занять почти половину Идлибской зоны деэскалации, тем самым оставив позади наблюдательные пункты Турции. Продвижении правительственных сил привело к тому, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил начать военную операцию, если к концу февраля сирийские войска не будут выведены за линию постов.

Российская сторона, находящаяся в Сирии по приглашению официальных властей и поддерживающая действия Дамаска в Идлибе, пытается повлиять на ситуацию с помощью переговоров, однако стороны пока не пришли к соглашению.

С 27 февраля Анкара начала очередную операцию в Сирии под названием «Весенний щит». Ее цель — вытеснение сил Дамаска за пределы зоны деэскалации, обозначенные в астанинских и сочинских соглашениях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Эрдоган запросил боеприпасы у Трампа для операции в Сирии
Военная полиция РФ начала патрулировать трассы М4 и М5 в сирийском Саракибе

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020