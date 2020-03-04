Террористы в Идлибе отравились химоружием при попытке провокации

Террористы отравились при попытке провести химическую атаку в районе Саракиба в сирийской провинции Идлиб. Об этом в среду, 4 марта, сообщили представители российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии.

«3 марта 2020 года в ходе ответных действий подразделений сирийских правительственных войск против террористов группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (террористическая организация, запрещенная в РФ. — Ред.) в восточной части зоны деэскалации Идлиб получены неопровержимые доказательства неудавшейся провокации с использованием химического оружия», — приводит телеканал RT сообщение Центра примирения.

Группа террористов попыталась взорвать емкости, которые были наполнены отравляющими веществами, 2 марта. В результате не удавшейся химической атаки ее организаторы сами получили сильные отравления, так как не имели необходимого опыта и нарушили герметичность одной из емкостей.

В районе города Саракиба, который был отбит сирийской армией, проходят столкновения военных с вооруженной оппозицией и протурецкими боевиками. 20 февраля повстанцы смогли прорвать оборону войск неподалеку от селения Найраб и заняли его. По мнению сирийских источников, контроль над ним является условным из-за действий российской авиации.

В январе-феврале сирийская армия смогла занять почти половину Идлибской зоны деэскалации, тем самым оставив позади наблюдательные пункты Турции. Продвижении правительственных сил привело к тому, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил начать военную операцию, если к концу февраля сирийские войска не будут выведены за линию постов.

Российская сторона, находящаяся в Сирии по приглашению официальных властей и поддерживающая действия Дамаска в Идлибе, пытается повлиять на ситуацию с помощью переговоров, однако стороны пока не пришли к соглашению.

С 27 февраля Анкара начала очередную операцию в Сирии под названием «Весенний щит». Ее цель — вытеснение сил Дамаска за пределы зоны деэскалации, обозначенные в астанинских и сочинских соглашениях.