Туристическую полицию предлагают создать в Севастополе

Вице-спикер городского парламента в Севастополе Татьяна Лобач выступила с инициативой о создании туристической полиции. Структура должна стать единым органом контроля над объектами туризма.

Инициатива была озвучена в рамках координационного совета по развитию туризма и туристской деятельности. По словам Лобач, основные направления в данной теме уже обозначены. В частности, необходимо провести паспортизацию природно-спортивных объектов. Об этом пишет ИА SevastopolMedia.

Кроме того, Лобач отметила, что необходимо внести изменения в отдельные законодательные акты для совершенствования правового регулирования работы экскурсоводов, гидов, инструкторов и проводников.

Ранее сообщалось, что штат туристической полиции начали формировать во Владивостоке. Предполагается, что новая структура начнет работу в апреле 2020 года.