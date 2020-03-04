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Адвокат оценил законность передачи данных пассажиров «Яндекс.Такси»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Адвокат, старший преподаватель РАНХиГС Андрей Некрасов в беседе с «Известиями» объяснил, обязан ли сервис «Яндекс.Такси» передавать данные о передвижениях пассажиров в правоохранительные органы.

Ранее в феврале СМИ сообщили, что «Яндекс.Такси» передал сотрудникам полиции по их запросу информацию по поездкам журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова. 2 марта в компании подтвердили передачу историй поездок своих пользователей силовикам. При этом сервис «Яндекс.Такси» не внесен в реестр организаторов распространения информации (ОРИ).

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В публикациях ряда СМИ утверждалось, что это означает, что сервис имеет право не предоставлять данные силовикам.

«Нет, это неправда. Существуют другие законы, которые предписывают передачу данных правоохранительным органам. Например, закон «О полиции». Ему подчиняются все организации независимо от того, есть они в ОРИ или нет. Федеральный закон о реестре организаторов распространения информации регулирует только порядок ответа для компаний, которые в нем состоят», — рассказал Андрей Некрасов.

По словам юриста, полиция вправе запрашивать и получать необходимую информацию в том числе у организаций во время расследования уголовных дел.

«Решение суда в данном случае необязательно, согласно ФЗ «О полиции» для получения данных необходим законный, обоснованный и мотивированный запрос уполномоченных должностных лиц полиции», — сказал представитель РАНХиГС.

Решение суда требуется только в отдельных случаях. Например при получении информации особо охраняемой законом, такой как тайна связи или банковская тайна, а также при проведении оперативно-разыскной деятельности, когда необходимо прослушивать телефон, получать информацию о телефонных соединениях абонентов, переписках пользователей, добавил эксперт. Это регулируется статьей 7 закона «Об оперативно-разыскной деятельности».

Для получения информации о том, кто, откуда, на каком такси поехал, решение суда не нужно, заключил Некрасов.

Голунова задержали в Москве в июне 2019 года по обвинению в покушении на сбыт наркотиков. Он отрицал вину. В феврале 2020 года стало известно, что прокуратура ЗАО Москвы официально принесла извинения журналисту за необоснованное уголовное преследование.

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