Прямой эфир

Ученые назвали помогающие бороться со стрессом продукты

0
Фото: Depositphotos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пребиотики помогают организму справиться со стрессом и улучшают сон. Именно к такому выводу пришли американские ученые в ходе исследования, опубликованного в журнале Scientific Reports 2 марта.

Еда приходит одна: половина россиян питается неправильно
Только 22% контролируют содержание белков, жиров и углеводов в рационе

Специалисты Колорадского университета провели исследование на крысах, в ходе которого часть животных кормили обычной пищей, а другую — продуктами с добавлением пребиотиков. В них входили галактоолигосахариды, которые присутствуют в чечевице и спарже, полидектроза, используемая в качестве заменителя сахара, лактоферрин, который есть в грудном молоке, и белок глобулярной мембраны, которым богаты молочные продукты.

Животных подвергали воздействию стресса и проводили измерения их физиологических параметров, а также периодов сна и бодрствования. В результате выяснилось, что та группа, в чью диету входили пребиотики, лучше восстанавливалась после стресса и лучше спала. У крыс, которые питались обычной пищей, специалисты зафиксировали плохо выравниваемые колебания температуры тела, а также снижение здорового разнообразия кишечного микробиома.

Кроме того, исследователи обнаружили, что у животных из разных групп отличался состав метаболитов в фекальных анализах. В частности, у крыс на диете с пребиотиками среди метаболитов было больше жирных кислот, сахаров и стероидов, которые влияют на поведение.

Специалисты подчеркивают, что механизм воздействия пребиотиков пока неясен, однако данные подтверждают влияние полезных бактерий на физиологию стресса.

Пребиотики — компоненты пищи, которые не перевариваются и не усваиваются организмом человека, однако обеспечивает поддержание и повышение биологической активности нормальной микрофлоры кишечника. Они улучшают пищеварение и укрепляют иммунитет. Пребиотиками богаты лук-порей, капуста, артишоки, яблоки и цельнозерновые продукты.

В феврале нижегородские специалисты представили в Израиле технологию обнаружения стресса. Комплекс состоит из датчика для измерения физиологических параметров, приложения для смартфона и сайта для анализа и обработки данных. В режиме реального времени система сигнализирует о нарушениях работы мозга и сердца, стрессе и утомлении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Врачи назвали подходящие начинки для блинов
Диетологи дали советы по питанию в пост

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020