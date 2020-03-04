Путин объяснил происхождение фейковых вбросов по коронавирусу

Основная часть фейковых новостей в социальных сетях о якобы масштабном распространении коронавируса в Российской Федерации поступает из-за границы. Об этом сообщил в ходе совещания с правительством президент России Владимир Путин.

«Что касается вбросов этих провокационных, ФСБ докладывает, что в основном они организованы из-за границы», — цитирует главу государства в среду, 4 марта, RT. По словам Путина, целью информационных вбросов стало создание паники среди граждан страны.

Для противостояния этому нужно своевременно и достоверно информировать россиян о ситуации с коронавирусом, добавил российский лидер, отмечает «Газета.ру».

Ранее в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что в Москве осложнилась ситуация с распространением SARS-CoV-2. В марте в мессенджерах распространилась фейковая аудиозапись, на которой некая девушка сообщает о якобы 20 тыс. заболевших пневмонией COVID-19 в российской столице.

В России диагностированы шесть случаев новой коронавирусной инфекции. Два гражданина Китая выписаны 12 февраля с выздоровлением; три отмечены у россиян с круизного лайнера Diamond Princess и один — у россиянина, вернувшегося из Италии.

Все пациенты лечатся и находятся под присмотром врачей.