Медведчук рассказал об ответственных за внешнеполитический курс страны

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук усомнился в том, что новый министр иностранных дел Украины способен оказать воздействие на внешнюю политику страны. По его словам, реальным влиянием обладает только президент страны Владимир Зеленский.

«Ничего нового господин [Дмитрий] Кулеба с его отношением к внешней политике — а у него была возможность ее демонстрировать при господине Порошенко, и сегодня уже при новой власти — не сулит, если не будет изменен курс. Политический курс внешней политики, согласно конституции, зависит от президента страны. Министерство иностранных дел реализует эту политику», — заявил Медведчук, слова которого в эфире транслировал телеканал «112 Украина».

По словам политика, действующий глава МИД Украины Вадим Пристайко не обладал достаточным профессионализмом для этой должности, и, как следствие, его заявления нередко встречали критику и негодование общественности.

2 марта «Украинская правда» сообщила, что действующего главу МИДа Вадима Пристайко может заменить вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба. В тот же день Вадим Пристайко в ходе брифинга заявил, что готов к отставке, если президент Владимир Зеленский более не будет нуждаться в его услугах.

Пристайко подчеркнул, что постоянно обсуждает с Зеленским необходимость пребывания его на должности главы МИДа и разговоров о прекращении работы дипломата не было.