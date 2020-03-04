В Казахстане воспитатель избила ребёнка

Необычные методы воспитания применяла воспитатель в Казахстане. В санатории под названием «Чайка» других способов, как успокоить плачущего ребенка, не нашли и начали бить его полотенцем. Всё происходившее снял на видео один из детей и отправил ролик своим родителям. Теперь в санатории проводится досудебная проверка.