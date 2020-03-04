Открытый россиянином ресторан в Берлине попал в гид Michelin
Берлинский ресторан Mine петербургского ресторатора Арама Мнацаканова внесен дирекцией французского гастрономического гида Michelin в немецкоязычный вариант. Об этом говорится в сообщении на сайте путеводителя.
По мнению критиков издания, в заведении, расположенном в берлинском квартале Курфюрстендамм, предлагают пищу, приготовленную «до шикарного уровня».
«Гастрономическая философия блюд тяготеет к итальянской кухне, однако в то же время находится и под влиянием родной рестораторам России», — сказано в рецензии.
Эксперты отметили не только предлагаемые блюда, но и подбор вин по бокалам.
Mine работает в Берлине с января 2017 года. Арам Мнацаканов открыл его вместе с сыном Михаилом, работающим шеф-поваром заведения.
В конце февраля в Москве состоялась первая церемония вручения наград общенациональной ресторанной премии Where to eat Russia. Организаторы впервые создали единый рейтинг лучших ресторанов РФ — от Калининграда до Владивостока.