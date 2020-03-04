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Открытый россиянином ресторан в Берлине попал в гид Michelin

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Фото: instagram.com/minewineberlin
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Берлинский ресторан Mine петербургского ресторатора Арама Мнацаканова внесен дирекцией французского гастрономического гида Michelin в немецкоязычный вариант. Об этом говорится в сообщении на сайте путеводителя.

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По мнению критиков издания, в заведении, расположенном в берлинском квартале Курфюрстендамм, предлагают пищу, приготовленную «до шикарного уровня».

«Гастрономическая философия блюд тяготеет к итальянской кухне, однако в то же время находится и под влиянием родной рестораторам России», — сказано в рецензии.

Эксперты отметили не только предлагаемые блюда, но и подбор вин по бокалам.

Mine работает в Берлине с января 2017 года. Арам Мнацаканов открыл его вместе с сыном Михаилом, работающим шеф-поваром заведения.

В конце февраля в Москве состоялась первая церемония вручения наград общенациональной ресторанной премии Where to eat Russia. Организаторы впервые создали единый рейтинг лучших ресторанов РФ — от Калининграда до Владивостока.

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