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Вирус КЧС выявили на территории Уссурийска

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В Уссурийском городском округе выявили вирус классической чумы свиней (КЧС). Владельцев свиноферм просят соблюдать меры профилактики во избежание появления заболевания.

По данным Приморской межобластной ветеринарной лаборатории, павший дикий кабан был обнаружен на территории охотхозяйства «Раковское» в районе реки Малая Раковка. Лабораторные исследования показали, что животное было заражено КЧС. Об этом сообщает ИА UssurMedia.

Специалисты напоминают, что вирус не представляет опасности для человека, однако в случае заражения поголовья свиней смертность в хозяйстве может достигать 80–100%. Фермерам рекомендуют соблюдать меры профилактики и отказаться от свободного выпаса свиней, особенно в местах, где есть вероятность появления диких кабанов.

Ранее вирус КЧС выявили на территории Спасского района в Приморье. Павшего кабана обнаружили в 8 км от села Нововладимировка.

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