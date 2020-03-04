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Нижегородский губернатор проверился на коронавирус

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин проверился на коронавирус SARS-CoV-2 из-за плохого самочувствия. Об этом он 4 марта сообщил на своей странице в Instagram.

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По словам чиновника, анализы на коронавирус он сдал 3 марта в больнице имени Семашко. К врачам он обратился с жалобами на простудное заболевание. Результат оказался отрицательным.

«Первое, к чему призываю, — не верить слухам и, главное, не способствовать их распространению… Случаев заражения в Нижегородской области нет», — заявил глава региона.

По данным регионального минздрава, под медицинским наблюдением по месту жительства (в поликлиниках) находятся 35 человек, прибывших из эпидемиологически неблагополучных территорий, пишет НСН. При лабораторном обследовании коронавирус у них не обнаружен.

Вспышка пневмонии, вызванной новым типом коронавируса SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайской провинции Хубэй (город Ухань) в декабре 2019 года. Заболевание получило официальное название COVID-19. К настоящему моменту вирус распространился еще в 65 странах, заболели более 90 тыс. человек.

4 марта премьер-министр Японии Синдзо Абэ не исключил введения режима чрезвычайной ситуации в стране из-за распространения эпидемии коронавируса.

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