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Роскачество изучит безопасность телемедицинских приложений

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Фото: Depositphotos
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Роскачество проведет экспертизу безопасности телемедицинских приложений и по ее итогам составит рейтинг. Об этом говорится в сообщении ведомства, опубликованном в среду, 4 марта.

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«В первую очередь мы планируем оценить информационную безопасность использования телемедицинских приложений, в том числе защищенность передаваемых персональных данных. А также их удобство, адаптированность для людей с ограниченными возможностями и функциональность. В дальнейшем мы проверим и качество предоставляемых услуг», — приводятся в сообщении слова заместителя руководителя Роскачества Ильи Лоевского.

Результаты исследования будут опубликованы осенью вместе с рейтингом.

Телемедицина предполагает применение компьютерных и телекоммуникационных технологий для обмена медицинской информацией. Это одно из наиболее быстро развивающихся направлений здравоохранения.

2 марта Роскачество поделилось советами по поводу того, как обезопасить себя от мошенников в интернете. Пользователям соцсетей необходимо соблюдать приватность и быть бдительными, чтобы избежать кражи своих персональных и платежных данных.

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