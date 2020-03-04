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Подарки новорожденным в Хабаровском крае будут вручать до конца 2020 года

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В Хабаровском крае бизнесмен-благотворитель продлил срок акции по вручению подарков новорожденным. Соглашение с предпринимателем заключено до конца 2020 года.

Подарки начали вручать во всех отделениях ЗАГСа в регионе в январе. Доставка наборов в отдаленные районы была затруднена из-за новогодних праздников, поэтому родителям вручали подарки с небольшой задержкой. Теперь программу решили продлить до конца года.

По словам председателя краевого комитета по делам ЗАГСа и архивов Ольги Завьяловой, благотворитель является многодетным отцом и решил порадовать подарками всех родителей новорожденных в регионе. Соглашение с бизнесменом заключено до конца 2020 года, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». В состав набора входят пустышка, гель для купания и подгузники.

В 2019 году в Хабаровском крае на свет появились около 14 тыс. новорожденных.

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