Более 3 кг золота изъяли у автомобилиста в Якутии

Уроженец Армении пытался вывезти из Якутии более 3 кг россыпного шлихового золота. Стоимость изъятого драгоценного металла оценивается в 11 млн рублей.

Золото было изъято в ходе досмотра автомобиля подозреваемого в Нерюнгри. Правоохранительные органы получили информацию, что уроженец Армении намерен вывезти из Якутии драгметалл для дальнейшей перепродажи. Об этом сообщает ИА SakhaNews.

Следственное подразделение ФСБ возбудило уголовное дело по факту незаконного хранения и перевозки драгоценных металлов. Изъятое золото будет обращено в доход государства.

В начале февраля сотрудники таможни в Забайкальском крае предотвратили вывоз 20 слитков золота в Китай. Драгоценный металл был спрятан в машине россиянина, который направлялся за границу в качестве туриста.