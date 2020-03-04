Московским водителям посоветовали менять резину на летнюю в апреле

Менять зимнюю резину на летнюю московским водителям можно будет уже в начале апреля. Об этом «РИА Новости» 3 марта рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Как ранее отмечал специалист, в Москве, как и в центральной России, климатическая весна наступила на месяц раньше, и к 5 марта полностью сойдет снежный покров, а температура воздуха поднимется до +10...+12 градусов, сообщает телеканал «Звезда».

Тишковец признал, что в таких погодных условиях уже хочется сменить резину, но в конце марта и начале апреля в ночное время температура воздуха может понижаться до нулевых отметок, а это несет опасность во время дорожного движения, пишет «Газета.ру». Поэтому уверенно можно менять зимнюю резину на летнюю в начале апреля, когда температура будет сохранять положительные показатели и днем, и ночью, отмечает телеканал «360».

Ранее синоптики рассказали о тумане и теплой погоде в Москве 4 марта. По прогнозам Гидрометцентра, видимость в Москве ухудшилась до 300–800 м, при этом столбики термометров днем поднимутся до +10 градусов.