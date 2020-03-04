Прямой эфир

Московским водителям посоветовали менять резину на летнюю в апреле

0
Фото: РИА Новости/Константин Чалабов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Менять зимнюю резину на летнюю московским водителям можно будет уже в начале апреля. Об этом «РИА Новости» 3 марта рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Как ранее отмечал специалист, в Москве, как и в центральной России, климатическая весна наступила на месяц раньше, и к 5 марта полностью сойдет снежный покров, а температура воздуха поднимется до +10...+12 градусов, сообщает телеканал «Звезда».

Тишковец признал, что в таких погодных условиях уже хочется сменить резину, но в конце марта и начале апреля в ночное время температура воздуха может понижаться до нулевых отметок, а это несет опасность во время дорожного движения, пишет «Газета.ру». Поэтому уверенно можно менять зимнюю резину на летнюю в начале апреля, когда температура будет сохранять положительные показатели и днем, и ночью, отмечает телеканал «360».

Ранее синоптики рассказали о тумане и теплой погоде в Москве 4 марта. По прогнозам Гидрометцентра, видимость в Москве ухудшилась до 300–800 м, при этом столбики термометров днем поднимутся до +10 градусов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Минтранс счел невозможным увеличить срок запрета на шипованную резину
Синоптики рассказали о пике тепла в Москве 5 марта

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020