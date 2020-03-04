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Жителям Амурской области дадут компенсации за изъятых из-за АЧС свиней

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В Амурской области двое фермеров получат выплаты за утраченное поголовье свиней. Животных изъяли из-за обнаружения вируса африканской чумы свиней в дикой природе.

По данным управления ветеринарии, в середине февраля у погибших кабанов, обнаруженных на территории Хинганского заповедника в Архаринском районе, выявили вирус АЧС. На территории ввели карантин. Специалисты определили зону, которой угрожает распространение заболевания. В нее попало село Сагибово, сообщает Амурская служба новостей.

В населенном пункте у двух животноводов изъяли семь свиней. Фермеры подали документы для получения компенсации. Размер выплаты определяется по весу животных — 150,8 рубля за килограмм живого веса.

В конце февраля сообщалось, что новый очаг АЧС выявлен в Самарской области. Там нашли девять трупов диких кабанов.

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