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Краснокнижную северную выдру заметили в заповеднике «Шайтан-Тау»

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В Оренбургской области на территории заповедника «Шайтан-Тау» обнаружили северную выдру, занесенную в Красную книгу России. Сотрудники заметили зверька, бегущего по заснеженному руслу горной речки Сакмагуш в месте ее впадения в Сакмару.

Последний раз редкий вид регистрировали в регионе 20 лет назад, в 2000 году, передает РИА «Оренбуржье». Северная выдра включена в Красный список Международного союза охраны природы, Красную книгу РФ и Оренбуржья. По мнению заместителя директора «Заповедники Оренбуржья» Андрея Латыпова, появлению редкого вида выдр способствовало установление в 2014 году заповедного режима. «Есть основания полагать, что этих зверьков в нашей местности будет больше», — предположил Латыпов.

В конце января суд Бузулукского района Оренбургской области вынес решение по делу жителя Казахстана, который пытался похитить из передвижного зоопарка детеныша краснокнижного амурского тигра. Его отправили в колонию общего режима на 10 месяцев. Сам тигренок получил серьезные травмы, не поддающиеся лечению, и теперь не сможет самостоятельно существовать в дикой природе.

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