В Россию поставили незарегистрированное лекарство фенобарбитал

Незарегистрированный в России психотропный препарат фенобарбитал ввезли в Россию 3 марта, что позволило выполнить план по первой поставке в страну незарегистрированных лекарств по жизненным показаниям для 540 детей. Об этом заявил журналистам в среду, 4 марта, глава Минпромторга Денис Мантуров.

По его словам, в Россию ввезли фенобарбитал шотландского производства «Торнтон-энд-Росс» — эликсир 15 мг/5 мл 500 мл. Ранее 27 октября 2019 года ввезли клобазам, 26 ноября — диазепам, а 6 декабря — мидазолам.

Министр добавил, что для исполнения распоряжения правительства от 13 февраля этого года ФГУП «Московский эндокринный завод» организовал предстоящий ввоз второй партии незарегистрированных лекарств для 750 детей из 58 субъектов государства.

«В настоящее время подписаны контракты с предприятиями-производителями и оформляются необходимые разрешительные документы на их ввоз в РФ. Ожидается, что указанные лекарственные препараты поступят в субъекты РФ в апреле–июне текущего года», — приводит слова Мантурова ТАСС.

Глава Минпромторга добавил, что к концу 2020 года ведомство и Московский эндокринный завод собираются организовать производство диазепама и мидазолама в виде ректального и оромукозального растворов.

Ранее 6 февраля Минздрав разработал список препаратов, содержащих психотропные или наркотические вещества, разрешенных к ввозу в Россию. Документ вступил в силу с 1 марта и будет действовать до 31 декабря 2023 года.

В перечень вошли диазепам (ректальный раствор) для лечения эпилепсии, раствор оромукозальный мидазолам, таблетки и капсулы клобазам, лоразепам (раствор в ампулах), фенобарбитал (эликсир, раствор для инъекций).

Согласно проекту о порядке ввоза незарегистрированных медпрепаратов в Россию, их будут поставлять через федеральное государственное унитарное предприятие «Московский эндокринный завод».

4 февраля врачи-онкологи пожаловались, что в клиниках заканчиваются запасы эффективных препаратов для лечения рака у детей. Самая большая проблема с онкаспаром и цитарабином (цитозаром), которые применяются при лейкозе.

В начале сентября тогдашний премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился выделить средства на закупку зарубежных лекарств для детей, которые страдают хроническими заболеваниями с болевым и судорожным синдромами. Среди них — мидазолам в 10 лекарственных формах, клобазам, фенобарбитал и диазепам. Медведев также отмечал, что в стране планируют наладить выпуск всех форм необходимых лекарств до 2023 года.