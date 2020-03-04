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Усадьба Гадаловых в Томске получила статус памятника культуры

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В Томске областной комитет по охране объектов культурного наследия присвоил усадьбе Гадаловых статус памятника регионального значения. Для комплекса определены границы территории и предмет охраны.

В ансамбль усадьбы входят каменные дома с воротами на проспекте Фрунзе и площади Новособорной, а также каменное здание на улице Гагарина. Ранее комплекс относился к категории выявленных объектов культурного наследия. Об этом сообщает РИА «Томск».

В 1908–1912 годы в зданиях располагалась контора купца и различные магазины. В частности, здесь торговали меховыми изделиями, обувью, бельем и шляпами.

Специалисты отметили, что ансамбль является ценным элементом городской среды. В зданиях отражено творчество архитекторов Лыгина, Нарановича и Хабарова. Также усадьба напрямую связана с периодом жизни купцов Ивана и Иннокентия Гадаловых.

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