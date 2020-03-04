Интернет-сервисы массово запускают авторизацию по QR-коду. Похожие системы внедряют и банки, хотя пока это не самый популярный способ входа в личный кабинет. Разработчики считают: эта схема безопаснее паролей. Основная ошибка пользователей: они придумывают слишком простые комбинации. Кроме того, один пароль ставят на несколько ресурсов и забывают периодически менять. Но, как утверждают специалисты, и QR-код не дает 100-процентной гарантии безопасности. Эксперты предупреждают: его можно подделать, если телефон заражен вирусом.