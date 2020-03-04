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В МИДе заявили о желании Ирана сохранить договор о нераспространении ядерного оружия

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Фото: REUTERS/Leonhard Foeger
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Иран заинтересован оставаться в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом в среду, 4 марта, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.

«Говорить о том, что в результате создавшихся проблем в рамках всеобъемлющего плана действий Иран может выйти из ДНЯО, не приходится. Иран заинтересован оставаться в рамках договора. Договор является той основой, на которой выстраиваются отношения Ирана с другими государствами», — приводит «РИА Новости» слова Ермакова.

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Кроме того, Ермаков считает, что спасти Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) с Ираном будет крайне непросто в условиях действий США.

«Из-за одностороннего выхода США из этой договоренности (СВПД по иранской ядерной программе. — Ред.) в 2018 году процесс был крайне осложнен. РФ предпринимает все возможные усилия, с тем чтобы спасти эту договоренность, с тем чтобы неукоснительно соблюдались обязательства по резолюции Совета безопасности 2231. В условиях, когда один из участников — США, — грубо нарушил свои обязательства, это непросто», — добавил дипломат.

Вместе с тем 20 января глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф заявил, что если европейские страны направят дело о якобы нарушении Тегераном условий СВПД в Совет Безопасности ООН, то Иран выйдет из ДНЯО.

СВПД был подписан Ираном, Китаем, Великобританией, Францией и Германией, США, Россией четыре года назад. Он подразумевает прекращение Тегераном ядерных разработок, в ответ на это санкции в отношении страны будут отменены. Однако в 2018 году США вышли из договора и восстановили целый ряд персональных и корпоративных ограничений против Ирана.

ДНЯО — международное соглашение, разработанное ООН. Цель документа — создать преграду на пути расширения круга стран, обладающих ядерным оружием, а также обеспечить необходимый международный контроль за выполнением государствами обязательств по ограничению возможности возникновения ядерного конфликта. Одобрен Генеральной ассамблеей ООН 12 июня 1968 года.

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