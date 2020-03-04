Пункты полиции появятся в новостройках в Пензе

В Пензе в новостройках появятся опорные пункты полиции. Инициатива обсуждалась во время поездки губернатора Ивана Белозерцева в село Чемодановка. Ее озвучил начальник областного УМВД Сергей Щеткин, предложив вести работу совместно с застройщиками.

Глава региона поддержал предложение. Он заявил о готовности выделить из областного бюджета деньги на приобретение на первом этаже дома помещения под пункт полиции, а в будущем предусматривать его наличие в проектах зданий, пишет ИА «Пенза-пресс».

Белозерцев пояснил, что это нужно в первую очередь для того, чтобы участковый был максимально приближен к жителям и пункт полиции был в шаговой доступности.

В конце января сообщалось, что в Пензе подписан контракт на строительство дома на 252 квартиры для переселенцев из аварийных домов.