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Эксперты предсказали рост числа сверхбогатых россиян

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В ближайшие пять лет число миллионеров в России вырастет на 23%. Об этом говорится в исследовании The Wealth Report консалтинговой компании Knight Frank.

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Речь идет о так называемых сверхбогатых, или ультрахайнетах, — людях, чье состояние превышает $30 млн.

В исследовании отмечается, что за последние пять лет число миллионеров уменьшилось на 15%, но за 2019 год увеличилось на 4%. Таким образом, к концу прошлого года сверхбогатых людей в РФ насчитывалось 8924 человека, что вывело страну на девятое место по данному показателю.

В ближайшие пять лет, если прогноз сбудется, их будет чуть более 11 тыс. человек, пишет «РИА Новости» 4 марта.

В компании полагают, что в США за тот же период число ультрахайнетов увеличится на 22% и превысит 293 тыс. человек. Наибольший рост ожидается в Индии (+73%), Египте (+66%) и во Вьетнаме (+64%).

Всего же в мире число богатейших людей в 2024 году может вырасти на 27% и составить почти 650 тыс.

По данным компании Wealth-X, за 2019 год «очень богатых» людей в мире стало на 10% больше, их число достигло 2,7 млн. Общая стоимость их состояний также увеличилась на 10%, составив $26,6 трлн. Больше всего таких людей — в США, Китае, Японии, Германии и Франции.

В компании полагают, что глобальный рост благосостояния стал возможен благодаря «переориентации политики крупных центральных банков на денежно-кредитное стимулирование, что дало толчок настроению инвесторов и мировым рынкам акций».

Ранее в феврале издание Forbes сообщило о появлении нового миллиардера из России.

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