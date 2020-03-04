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В Москве возбудили уголовное дело после получения школьниками ожогов глаз

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Следователи возбудили уголовное дело по факту получения учениками одной из школ в Останкинском районе Москвы. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по столице в среду, 4 марта.

Дело возбудили по ч. 1 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

По данным следствия, 3 марта в кабинете школы во время урока первоклассники получили ожоги роговицы глаз из-за использования бактерицидной лампы.

После получения необходимых медицинских документов планируется провести судебно-медицинскую экспертизу.

Накануне «Известиям» сообщили в пресс-службе столичного департамента образования, что учительницу первого класса школы № 1415, где произошло ЧП, уволят. Отмечалось, что педагог для обеззараживания воздуха на перемене использовала облучатель открытого типа, но это является нарушением, посколько можно применять только устройства закрытого типа.

После этого за медпомощью обратились несколько детей, их отпустили домой после обследования. Четверо школьников уже вернулись к занятиям.

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