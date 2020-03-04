Посол Непала заявил о проблемах с оплатой купленных у РФ вертолетов

Непал не может оплатить России покупку вертолетов Ми-17 из-за проблемы с транзакцией в долларах США. Об этом в среду, 4 марта, в интервью «РИА Новости» рассказал посол южноазиатской республики в РФ Риши Рам Гхимире.

«Наша цель — обеспечить вертолетом Ми-17 каждую из семи провинций нашей страны. То есть мы решили закупить у России семь вертолетов. Но есть проблема с оплатой. На данный момент посольство России в Непале и наше министерство иностранных дел находится в контакте, обсуждая, как произвести оплату за российские вертолеты», — заявил посол.

Гхимире сказал, что американские санкции стали проблемой для транзакции денег в России. Сейчас власти Непала решают, через какую страну провести оплату. В качестве вариантов рассматриваются Индия и Китай.

Проблема, по словам посла, усугубляется еще и тем, что Россия не признает оплату в рублях или национальной валюте Непала — рупиях.

Вместе с тем Гхимире заверил, что его правительство крайней заинтересовано в том, чтобы рассчитаться за эти вертолеты.

«Нашей армии они очень нужны. Я знаю, что также есть частные компании, которые также покупают эти российские вертолеты. Непал, как вы знаете, горная страна, и вертолеты нужны и для перевозки людей, и для транспортировки товаров», — добавил дипломат.

Кроме того, посол Непала сообщил, что 21–23 апреля министр обороны Непала приедет в Москву для участия в Московской конференции по безопасности. Планируется, что стороны, в частности, обсудят и вопрос проведения транзакций за поставки.

25 ноября 2019 года Россия и Непал договорились подписать соглашение в области военно-технического сотрудничества. Тогда министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что у этого партнерства перспективное будущее.