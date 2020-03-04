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«Нафтогаз» обсудил с США меры против «Северного потока – 2»

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Глава правления украинской компании «Нафтогаз» Андрей Коболев, выступая во вторник в вашингтонском Атлантическом совете, заявил об обсуждении с представителями властей США дополнительных мер, которые направлены на срыв строительства газопровода «Северный поток – 2».

«Игра пока не закончена. Россия попытается создать свои технические возможности, чтобы завершить строительство газопровода. Как мы все знаем, они не так хороши в создании эффективных и современных судов», — приводит его слова ТАСС в среду, 4 марта. Однако, по словам Кобылева, возможность есть и украинская сторона ее обсуждает, в том числе «здесь, в федеральном округе Колумбия, как обеспечить, чтобы этот проект был мертв».

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Он назвал санкции против трубопровода «одним из главных шагов», который был предпринят. Глава правления «Нафтогаза» выразил надежду, что американское правительство продолжит действовать в том же направлении.

«Также важно, чтобы международные институты помогали новому правительству Украины завершить реформу корпоративного управления», — ответил он на вопрос о том, какие меры могут быть приняты союзниками Киева для обеспечения энергетической безопасности Украины.

В середине февраля министр энергетики США Дэн Бруйетт заявил, что Россия не сможет самостоятельно достроить «Северный поток – 2» из-за отсутствия у «Газпрома» нужных технологий.

В свою очередь замминистра российской энергетики Павел Сорокин пообещал, что строительство газопровода завершат в конце 2020 – начале 2021 года.

После того как в декабре 2019 года основной субподрядчик строительства — швейцарско-голландская компания Allseas — приостановила работы по укладке труб для проекта по дну Балтики из-за американских ограничений, в России решили самостоятельно достроить газопровод.

Москва назвала санкции США жестом отчаяния при попытке заблокировать проект, который выгоден России и Европе, а также примером «недобросовестной экономической конкуренции».

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью обеспечения прямых и надежных поставок газа в Европу. США, Украина, Польше и страны Прибалтики выступают против проекта.

Вашингтон неоднократно отмечал, что хочет сам поставлять топливо на европейский рынок. Киев же выражал опасения из-за того, что может потерять доход от транзита российского газа.

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