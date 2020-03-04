Прямой эфир

Более 60 ростовчан находятся под наблюдением из-за коронавируса

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Ростовской области под наблюдением врачей находятся 62 человека из-за подозрения на коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий пневмонию COVID-19. Речь идет о 59 граждан России и трех граждан КНР.

Как пишет RostovGazeta со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора, за все время в Ростовской области под наблюдением медиков находились 408 граждан. Среди них 379 – россияне. В регионе пока нет зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом.

4 марта сообщалось о введении правительством России временного запрета на вывоз из страны ряда медицинских изделий, в том числе масок и противовирусных препаратов. Мера будет действовать до 1 июня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СК Ростовской области проверит данные о живущем в доме без удобств ветеране
Водитель такси изнасиловал пассажирку в Ростове-на-Дону и скрылся

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020