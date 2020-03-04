Более 60 ростовчан находятся под наблюдением из-за коронавируса

В Ростовской области под наблюдением врачей находятся 62 человека из-за подозрения на коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий пневмонию COVID-19. Речь идет о 59 граждан России и трех граждан КНР.

Как пишет RostovGazeta со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора, за все время в Ростовской области под наблюдением медиков находились 408 граждан. Среди них 379 – россияне. В регионе пока нет зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом.

4 марта сообщалось о введении правительством России временного запрета на вывоз из страны ряда медицинских изделий, в том числе масок и противовирусных препаратов. Мера будет действовать до 1 июня.