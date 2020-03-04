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Рынок загорелся в Адлере на площади 500 кв. м

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На территории рынка в Адлере произошло возгорание, огнем охвачено 500 кв. м. Об этом сообщили ГУ МЧС по Краснодарскому краю в среду, 4 марта.

Сообщение о пожаре на Демократической улице поступило в 07:55 мск. На место были направлены пожарные, пишет ТАСС.

Подробности устанавливаются. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

2 марта пожар вспыхнул на территории Новолипецкого металлургического комбината в Липецкой области. Возгорание удалось оперативно локализовать и ликвидировать. Огнем было охвачено 20 кв. м.

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