В Лондоне азиатского студента избили из-за боязни коронавируса

Студент из Сингапура, обучающийся в Лондоне, подвергся нападению прохожих на улице. Пострадавший уверяет, что злоумышленники избили его, боясь заразиться коронавирусом SARS-CoV-2, сообщает Sky News.

23-летний молодой человек шел по оживленной торговой улице, когда услышал, как прохожий из небольшой компании упомянул коронавирус. Студент обернулся на комментарий и встретился взглядом с говорящим. Со словами «не смей смотреть на меня» тот набросился на гражданина Сингапура вместе с тремя собеседниками.

Три парня и девушка начали наносить студенту удары по лицу. Несколько прохожих остановились, чтобы разнять дерущихся.

В результате нападения у студента был разбит глаз. Также ему были нанесены другие повреждения, которые можно исправить только путем хирургического вмешательства, уточняет «Газета.ру».

29 февраля сообщалось, что в иранском городе Бендер-Аббас подожгли больницу, куда якобы госпитализировали больных, зараженных коронавирусом. Местные жители в знак протеста против того, что пациентов поместили туда без их согласия, подожгли часть здания клиники.

Вспышка пневмонии, вызванной новым типом коронавируса SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайской провинции Хубэй (город Ухань) 31 декабря 2019 года. Заболевание получило официальное название COVID-19. К настоящему моменту вирус распространился еще в 65 странах, заболели более 92 тыс. человек. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.