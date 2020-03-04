Челябинск получил право проведения фестиваля «Культурный код»

Победой Челябинской области завершилась борьба за право принять фестиваль уличного искусства «Культурный код». Этот регион получил 141,3 тыс. голосов или 23,8%. На втором месте Татарстан, за который проголосовали 138,7 тыс. человек или 23,4%. Следом идет Ставропольский край, который получил 136,4 тыс. голосов или 23%.

Как пишет сайт «Первого областного», организаторы проекта – АНО «Россия – страна возможностей» и Общероссийский Народный фронт. Сейчас они проверяют итоги голосования. Сегодня, 4 марта, их опубликуют окончательно.

Фестиваль пройдет с 15 апреля по 30 октября 2020 года. Его девиз – «Safe and Sound» («в целости и сохранности»). В мероприятиях примут участие 40 художников-граффитистов из разных стран мира. Они будут рисовать на домах, расположенных по гостевым маршрутам Челябинска.

Во время фестиваля «Культурный код» создаются большие и яркие граффити на фасадах зданий, проводятся творческие встречи, происходит обмен опытом с известными граффитистами, организуются выставки современного искусства и концерты.