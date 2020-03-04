Тагильские летающие лыжники будут участвовать в первенстве мира

Летающие лыжники из Нижнего Тагила примут участие в первенстве мира среди юниоров. На соревнования отправились четверо воспитанников школы олимпийского резерва «Аист».

В составе команды Илья Маньков, Михаил Пуртов, Кристина Прокопьева и Алина Бородина, пишет ТагилСити.Ру. Михаил Пуртов является победителем первенства мира 2019 года в составе смешанной команды.

Первенство 2020 года пройдет в Германии. Индивидуальный старт запланирован на 5 марта. 7 марта будут соревноваться мужские и женские команда, а 8 марта – смешанные.