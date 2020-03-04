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Синоптики рассказали о тумане и теплой погоде в Москве 4 марта

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Утром в среду, 4 марта, видимость в Москве ухудшилась до 300-800 метров, при этом столбики термометров днем поднимутся до +10 градусов. Ожидается небольшой дождь. Об этом рассказали в Гидрометцентре России.

По прогнозам, сильный туман может привести к затруднениям движения для автомобилистов. Ранее синоптики уже объявили о «желтом» уровне погодной опасности из-за плохой видимости на дорогах столицы и Подмосковья. Водителей призывают быть аккуратным и соблюдать дистанцию при такой погоде.

«Газета.ру» сообщает, что предупреждение будет действовать до 10:00 утра.

Ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что к 5 марта в Москве потеплеет до +12 градусов.

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