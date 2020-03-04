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Моршанский мемориал восстановят в Тамбовской области

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В администрации Моршанска состоялось первое заседание рабочей группы по реализации федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества». К 2025 году на территории РФ планируется восстановить более 9,5 тыс. воинских захоронений и установить более 6 тыс. памятных знаков.

В Моршанске будут организованы ремонтно-восстановительные работы на мемориальном комплексе, расположенном на городском кладбище. В него входит памятник-символ Неизвестному солдату, стела с именами, могилы ветеранов. На сегодняшний день возникла спорная ситуация по спискам погибших в годы Великой Отечественной войны на территории города, в том числе в военных госпиталях. Имеющиеся списки будут дополнены новыми именами на основании сведений из Книги Памяти Тамбовской области, передает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Добавим, что ко Дню Победы в Курской области приведут в порядок все памятники и воинские захоронения. На восстановление мемориалов направят более 30 млн рублей. В регионе прошел отбор памятников для ремонта по программе министерства обороны РФ. В список вошли почти 80 мемориалов.

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