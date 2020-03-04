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У российских биатлонисток появился шанс вернуть медали Олимпиады в Сочи

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Российские биатлонистки Ольга Зайцева, Яна Романова и Ольга Вилухина имеют хорошие шансы выиграть дело у Международного олимпийского комитета (МОК) в Спортивном арбитражном суде (CAS) и вернуть медали Олимпиады-2014. Такое мнение выразили опрошенные «Известиями» эксперты.

Недавно адвокат спортсменок Алексей Панич сообщил, что МОК признал подделку подписей в документах основного свидетеля обвинения — экс-главы Московской антидопинговой лаборатории и информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.

Ранее МОК признал биатлонисток виновными в манипуляциях с допинг-пробами на Играх-2014 в Сочи, лишил медалей и пожизненно отстранил от участия в Олимпиадах. Спортсменки подали апелляцию в CAS.

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев отметил, что сейчас у биатлонисток есть хорошие шансы на победу в деле против МОК.

«Во-первых, в нем много нестыковок со стороны обвинителей, во-вторых, речь идет о чистых спортсменах, чьи допинг-пробы ни разу не были положительными», — указал он.

Во время слушаний адвокаты спортсменок заявили, что подписи Родченкова ему не принадлежат. Выяснилось, что на некоторых документах за него расписывался другой человек.

Российская сторона теперь рассчитывает, что показания Родченкова уберут из дела и тогда обвинения МОКа могут развалиться.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Осадочек останется: у наших биатлонисток хорошие шансы вернуть серебро Игр-2014

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