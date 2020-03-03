Каретный двор решили воссоздать в музее-заповеднике имени Есенина

В музее-заповеднике имени С. А. Есенина в Константинове воссоздадут одну из исторических построек. Это будет Каретный двор, находившийся на территории усадьбы Кашиной. Открытие нового музейного объекта запланировано на 3 октября.

Глава минкульта Рязанской области рассказал, что в Каретном дворе будет размещено много интересных экспозиций, передает РИА «7 новостей». «Надеюсь, новый объект украсит это благословенное место», – отметил он.

Музей-заповедник С.А. Есенина — исторически сложивший комплекс мемориальных строений, включающих в себя усадьбу родителей Сергея Есенина, церковь Казанской иконы Божией Матери, часовню в честь Святого Духа, земскую школу и усадьбу последней помещицы села Константинова Л.И. Кашиной, Спас-Клепиковскую второклассную учительскую школу в Спас-Клепиковском отделе музея.