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Каретный двор решили воссоздать в музее-заповеднике имени Есенина

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В музее-заповеднике имени С. А. Есенина в Константинове воссоздадут одну из исторических построек. Это будет Каретный двор, находившийся на территории усадьбы Кашиной. Открытие нового музейного объекта запланировано на 3 октября.

Глава минкульта Рязанской области рассказал, что в Каретном дворе будет размещено много интересных экспозиций, передает РИА «7 новостей». «Надеюсь, новый объект украсит это благословенное место», – отметил он.

Музей-заповедник С.А. Есенина — исторически сложивший комплекс мемориальных строений, включающих в себя усадьбу родителей Сергея Есенина, церковь Казанской иконы Божией Матери, часовню в честь Святого Духа, земскую школу и усадьбу последней помещицы села Константинова Л.И. Кашиной, Спас-Клепиковскую второклассную учительскую школу в Спас-Клепиковском отделе музея.

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