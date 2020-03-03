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Румынские власти не пустили в страну российского ученого

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Фото: TASS/imago/allOver
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Румынские власти без объяснения причин запретили въезд в страну российскому исследователю-лингвисту Алексею Умнову-Денисову, который занимается дешифровкой дохристианской письменности балканских племен. Об этом агентству ТАСС во вторник, 3 марта, заявил посол РФ в Румынии Валерий Кузьмин.

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По словам российского дипломата, ученый занимался изучением золотых табличек из румынского города Синая и должен был представить в Бухаресте своим коллегам из других стран результаты собственных исследований.

«Между тем при прохождении паспортного контроля в бухарестском аэропорту Умнову-Денисову был запрещен въезд в Румынию», — посетовал российский посол, подчеркнув, что ранее исследователь получил визу в генконсульстве Румынии в Санкт-Петербурге.

В МИД Румынии запрет въезда для петербургского ученого связали с «суверенными правами» страны, которые «обсуждению и объяснению не подлежат», рассказал Кузьмин.

В ответ посольство России в стране направило ноту в румынское министерство иностранных дел, в которой «выражается глубокое разочарование в связи с запретом на въезд в страну российскому исследователю», а также отмечается, что произошедшее может негативно отразиться на развитии двусторонних научных отношений.

7 февраля Госпогранслужба Украины не пустила в страну группу российских артистов, которые везли туда спектакль «Идеальный свидетель».

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