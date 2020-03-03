США выделят Украине еще $8 млн на кибербезопасность

США выделят властям Украины дополнительные $8 млн для обеспечения страной кибербезопасности в добавление к еще $10 млн, которые пообещали выплатить в 2017 году. Об этом говорится в сообщении Государственного департамента Соединенных Штатов, опубликованном во вторник, 3 марта.

«В качестве демонстрации своей неизменной приверженности делу поддержки кибербезопасности Соединенные Штаты объявили о выделении дополнительно 8 млн долл. США от Государственного департамента на помощь в области кибербезопасности сверх $10 млн США, обещанных в 2017 году», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение четырех лет США планируют вложить в развитие украинской киберсферы почти $40 млн. Помимо этого в Госдепе рассказали, что американское ФБР успешно сотрудничало с Украиной в поимке нескольких киберпреступников, в течение многих лет работавших на Украине.

Ранее, 19 февраля, стало известно, что Соединенные Штаты выделят Украине $38 млн для развития программы «Мероприятия по укреплению национального самосознания через молодежь (UNITY)». Среди основных ее задач — воспитание в украинцах от 10 до 35 лет «европейских ценностей».

10 февраля появилась информация, что американское правительство рассматривает возможность выплатить Украине $317 млн в качестве материальной помощи в 2021 финансовом году.