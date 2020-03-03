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СК разберется в ситуации с «подаренной» другой семье девочкой из Омска

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следователям разобраться в истории девочки из Омска, которую мать отдала женщине из Набережных Челнов, сообщила во вторник, 3 марта, официальный представитель СК Светлана Петренко.

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«Председатель Следственного комитета поручил руководителям территориальных следственных управлений тщательно разобраться во всех аспектах озвученных журналистами нарушений прав социально незащищенных категорий граждан — детей» — приводит ее слова «РИА Новости».

По ее словам, Бастрыкин также потребовал от сотрудников предоставить подробные доклады обо всех принятых мерах.

Как сообщает Kazan first, жительница Набережных Челнов обратилась в местную прокуратуру и заявила, что женщина из Омска после знакомства и переписки в соцсети предложила забрать ее дочь.

По словам челнинки, родная мать отдала семимесячного ребенка по доверенности, после чего девочка росла в приемной семье около двух лет, ее хотели удочерить, однако в 2019 году органы опеки вернули ребенка бабушке в Омскую область.

Приемная мать девочки считает, что ребенок сейчас находится в плохих условиях. В прокуратуре Омской области «РИА Новости» сообщили, что заявление приемной матери принято на рассмотрение.

Ранее в этот же день сообщалось, что управление Следственного комитета (СК) по Ставрополью возбудило уголовное дело в отношении женщины, которая подозревается в продаже своего новорожденного ребенка за 50 тыс. рублей. В 2019 году она, будучи беременной, разместила объявление о продаже малыша, на которое откликнулась женщина. В феврале 2020-го девушка родила мальчика и для оформления ребенка подала документы своей клиентки, а при выписке передала ей малыша.

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