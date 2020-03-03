Сквер русско-татарской дружбы появится в Курске

В Курске разрабатывают проект сквера русско-татарской дружбы, который появится на проспекте Дружбы после просьб местных жителей. Созданием нового общественного пространства занимается курская областная общественная организация «Татарско-русская дружба».

Татарстан окажет помощь в реализации проекта. Властям республики направили техническое задание на разработку проектно-сметной документации, информацию по обеспечению земельного участка инженерными сетями, схему организации движения транспорта. Об этом пишет «Курская правда».

Позже проект вынесут на общественное обсуждение, где жители Курска смогут высказать свои замечания.