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Курсант погиб в спортзале в центре Академии ГПС МЧС

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Фото: РИА Новости/Варвара Гертье
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В одном из учебных центров Академии государственной противопожарной службы (ГПС) МЧС России произошел несчастный случай. В спортивном зале погиб курсант, сообщает во вторник, 3 марта, РЕН ТВ.

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ЧП произошло в понедельник в центре «Нагорное» в Пушкинском районе Подмосковья. «При уборке спортзала курсант попытался передвинуть мобильную складную баскетбольную стойку», — рассказал осведомленный источник. Стойка сложилась и упала, молодой человек получил смертельные травмы.

О произошедшем доложили в центральный аппарат МЧС России. Исполняющий обязанности министра генерал-полковник Павел Барышев приказал принять меры для исключения подобных случаев. Руководству подразделений предписано лично контролировать ход хозяйственных работ и провести обучение подчиненных охране труда.

Генерал распорядился о том, что руководителям необходимо довести информацию о персональной ответственности за соблюдение правил охраны труда. Врио начальника академии генерал-лейтенант Вячеслав Бутко проведет служебную проверку обстоятельств гибели курсанта.

«В МЧС России скорбят по поводу трагической гибели курсанта 1-го курса АГПС МЧС России», — отметили в пресс-службе министерства.

Осенью 2018 года первокурсники Военно-космической академии им. А.Ф. Можайского попали в автомобильную аварию во Всеволожском районе Ленинградской области. Один из них погиб, трое были госпитализированы в тяжелом состоянии.

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