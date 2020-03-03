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Рейд по детским автокреслам проведут в Пензенской области

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В Пензенской области пройдет рейд по детским автокреслам. Сотрудники Госавтоинспекции 4 марта будут искать нарушителей правил перевозки детей в машинах.

Инспекторы напоминают, что дети младше семи лет должны быть пристегнуты специальными удерживающими системами (устройствами), соответствующими весу и росту ребенка. Детей от семи до 11 лет можно пристегивать ремнями безопасности. Но если их перевозят на переднем сиденье — только специальными удерживающими системами. Об этом сообщает ИА «Пенза-Пресс». За нарушение указанных требований грозит штраф в размере 3 тыс. рублей.

Ранее в Италии стали обязательными детские автокресла, снабженные системой оповещения родителей по СМС о забытом в машине ребенке. Соответствующий указ подписал министр транспорта Италии Пало Ди Микели. Такое решение принято властями страны на фоне участившихся случаев, когда по вине родителей погибают от теплового удара забытые в салоне автомобиля дети.

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