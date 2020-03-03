Пять человек пострадали при взрыве газа в Самаре

В Самаре в результате взрыва газа обрушился жилой дом. Пострадали пять человек, в том числе трое детей.

По информации «Известий», под завалами находятся еще двое взрослых.

ЧП произошло по адресу: Арцыбушевская улица, 128. Это двухэтажный многоквартирный дом.

Телеканал РЕН ТВ публикует видео с места ЧП. По его информации, число пострадавших выросло до семи, еще одного человека ищут под завалами.

22 февраля в Азове (Ростовская область) произошел взрыв газа, в результате которого погибли два человека. Причиной ЧП могло стать неосторожное обращение с бытовым газом. По факту взрыва возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).