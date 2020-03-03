Врачи онкодесанта осмотрели жителей двух районов Якутии

Бригады врачей Якутского республиканского онкодиспансера посетили Момский и Кобяйский районы. Целью онкодесанта было оказание и практической, и методической помощи местным медикам.

Кроме осмотра, УЗИ-диагностики и консультирования у пришедших на прием местных жителей были взяты анализы на вероятность онкозаболеваний. Об этом сообщает ИА SakhaNews. В планах онкодесантов — посещение отдаленных районов, в том числе Эвено-Бытантайского, Усть-Янского, Булунского, Нижнеколымского, Оленёкского, Жиганского, Момского, Оймяконского, Аллаиховского, Анабарского, Верхоянского, Среднеколымского.

Ранее генеральный секретарь Немецкого онкологического общества Йоханнес Брунс заявил о том, что иммунотерапия является самым успешным методом для борьбы с онкологическим заболеванием. А 8 февраля российский врач-онколог рассказал о продуктах, провоцирующих раковые заболевания.