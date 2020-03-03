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Аэропорт закрыли в Индонезии из-за извержения вулкана Мерапи

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Фото: REUTERS/Antara Foto/Rizky Tuluse
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Один из самых активных индонезийских вулканов Мерапи начал извергаться на островах Малайского архипелага. В связи с активностью вулкана во вторник, 3 марта, был экстренно закрыт международный аэропорт Соло-Сити, находящийся в 40 км.

«Мы перенаправили рейсы в районы, которые не затронуты извержением», — цитирует «РИА Новости» главу гражданской авиации Индонезии Нови Риянто.

Извержение произошло около 5:22 по местному времени (1:22 мск) и продолжалось 7 минут 30 секунд. Утром во вторник, 3 марта, вулкан выпустил огромное облако пепла и камней. Его высота достигала более 6 тыс. м.

Местному населению и туристам рекомендовано соблюдать повышенные меры предосторожности, сообщает телеканал «Звезда».

Вулкан Мерапи расположен на острове Ява. В последний раз он извергался 10 лет назад. Тогда в результате извержения погибли более тысячи человек.

2 марта сообщалось, что вулкан Эбеко на острове Парамушир выбросил столб пепла на высоту 1,8 км. Шлейф от вулкана растянулся на расстояние до 5 км северо-западнее вулкана.

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