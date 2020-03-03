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«Тинькофф» и MasterCard подарят детям выход на поле в финале ЛЧ УЕФА

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Фото: TASS/PA Images/David Klein
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Банк Тинькофф совместно с платежной системой MasterCard подарит детям выход на поле в финальном матче футбольной Лиги чемпионов (ЛЧ). Об этом говорится в сообщении, поступившем в распоряжение «Известий» 3 марта.

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Конкурс продлится с 3 марта по 24 апреля. Для участия в нем необходимо иметь карту «Тинькофф». Необходимо создать команду, в которою войдут до 5 человек. Командам предстоит выполнить различные задания: тесты на знание истории футбола и игроков, которых нужно отгадать по прическам; онлайн-игры, где нужно чеканить мяч, отбивать пенальти и предсказывать результаты матчей; викторины в социальных сетях и вопросы на финансовую грамотность.

В общей сложности участникам будут доступны восемь уровней. На каждом из которых победители будут выбираться случайным образом. Таким же способом будет разыгран главный приз, в который входит перелет туда–обратно, проживание и билеты на матч для каждого победителя с одним сопровождающим.

Остальные участники конкурса получат рюкзаки, зарядные устройства для смартфонов, сумки для сменной обуви и многое другое. Розыгрыш призов будет проходить каждые две недели с 13 марта по 24 апреля.

«Выйти на футбольное поле вместе с любимым игроком — традиционный футбольный ритуал и мечта многих ребят, которую мы воплощаем в жизнь вместе с MasterCard. Спорт и семья — одни из базовых ценностей в экосистеме «Тинькофф», которые соединятся в нашем конкурсе и позволят участникам весело и с пользой провести время», — сказала руководитель продукта «Тинькофф Джуниор» Анна Пискунова.

Финальный матч Лиги чемпионов пройдет 30 мая в Стамбуле на стадионе «Олимпийский». Действующим победителем турнира является английский «Ливерпуль», обыгравший 1 июня 2019 года «Тоттенхэм» со счетом 2:0

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