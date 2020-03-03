Лужский путепровод открыли в Новгородской области

На Лужском путепроводе Новгородской области возобновили движение после четырехмесячного простоя. В связи с этим в администрации обсудили обеспечение безопасности на дороге.

В начале ноября 2019 года мост пришлось закрыть из-за аварийного состояния. Это вызвало недовольство местных жителей, которым пришлось часами стоять в пробках. Об этом пишет ИА FlashNord.

На прошлой неделе, 25 февраля, подрядчик начал ремонт Лужского путепровода и обещал на время строительных работ частично открыть его для автомобилистов.