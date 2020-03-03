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Вертолет эвакуировал пострадавшую в аварии с маршруткой в Москве

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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Женщину, пострадавшую в результате наезда маршрутки на фонарный столб, эвакуировали в больницу на вертолете Московского авиационного центра (МАЦ). Об этом 3 марта сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

Пострадавшую до больницы сопровождала авиамедицинская бригада, которая поддерживает и контролирует ее состояние. На месте ДТП работает аварийно-спасательный отряд №9 ГКУ «Пожарно-спасательный центр» совместно с подразделениями Федеральной противопожарной службы. Спасатели оказывают психологическую помощь пострадавшим.

ДТП произошло ранее 3 марта на улице Генерала Белобородова в столичном районе Митино. По уточненным данным, в результате наезда микроавтобуса на фонарный столб пострадали семь человек, среди которых — ребенок. Его направили на машине скорой помощи в городскую больницу.

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