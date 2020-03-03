Прямой эфир
Сюжет:

Скляр пообещал посмотреть выступление Little Big на «Евровидении»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Лидер группы «Ва-БанкЪ» Александр Ф. Скляр будет смотреть выступление группы Little Big на «Евровидении-2020». Об этом музыкант заявил во вторник, 3 марта, на пресс-конференции, посвященной 20-летнему юбилею альбома «Нижняя тундра».

«Мне один из клипов этой группы и сам их лидер очень симпатичны. По-моему, это чрезвычайно прикольный, очень талантливый парень. Это замечательный первый выбор за всё время существования «Евровидения», на которые я обращал внимание, когда я полностью поддерживаю кандидатуру», — цитирует Скляра НСН.

По его мнению, коллектив будет выглядеть достойно, даже если он не победит, поскольку это действительно талантливо, современно и очень интересно.

«Я лично это выступление буду смотреть», — сказал Скляр.

Музыкальный продюсер Яна Рудковская и певец Филипп Киркоров считают, что Little Big отправляются фаворитами на конкурс и у них хорошие шансы на победу.

Телеведущая Яна Чурикова выразила мнение, что Little Big — хороший претендент от страны, поскольку выгодно отличается от большинства участников конкурса и имеет европейскую известность, сообщает «Федеральное агентство новостей».

«Бурановские бабушки», участвовавшие в «Евровидении» в 2012 году, призвали молиться за победу Little Big на «Евровидении».

О том, что Little Big представит Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение-2020», стало известно 2 марта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Милонову не хватило «тра-та-тушек» в песнях Little Big
«Бурановские бабушки» призвали молиться за победу Little Big на «Евровидении»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020