Скляр пообещал посмотреть выступление Little Big на «Евровидении»

Лидер группы «Ва-БанкЪ» Александр Ф. Скляр будет смотреть выступление группы Little Big на «Евровидении-2020». Об этом музыкант заявил во вторник, 3 марта, на пресс-конференции, посвященной 20-летнему юбилею альбома «Нижняя тундра».

«Мне один из клипов этой группы и сам их лидер очень симпатичны. По-моему, это чрезвычайно прикольный, очень талантливый парень. Это замечательный первый выбор за всё время существования «Евровидения», на которые я обращал внимание, когда я полностью поддерживаю кандидатуру», — цитирует Скляра НСН.

По его мнению, коллектив будет выглядеть достойно, даже если он не победит, поскольку это действительно талантливо, современно и очень интересно.

«Я лично это выступление буду смотреть», — сказал Скляр.

Музыкальный продюсер Яна Рудковская и певец Филипп Киркоров считают, что Little Big отправляются фаворитами на конкурс и у них хорошие шансы на победу.

Телеведущая Яна Чурикова выразила мнение, что Little Big — хороший претендент от страны, поскольку выгодно отличается от большинства участников конкурса и имеет европейскую известность, сообщает «Федеральное агентство новостей».

«Бурановские бабушки», участвовавшие в «Евровидении» в 2012 году, призвали молиться за победу Little Big на «Евровидении».

О том, что Little Big представит Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение-2020», стало известно 2 марта.